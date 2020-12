Politikere klædt på til udvikling af kæmpeområde

- Det var et drøftelsesmøde, hvor meget af tiden gik med, at alle havde samme viden om området, historikken, muligheder og begrænsninger, fortæller formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S).

Han peger på, at nogle af byrådsmedlemmerne har været med til behandle andre planer for området, mens andre er i byrådet for første gang, så det er nyt for dem, men nu er begge parter klar til at gå i gang med en helt ny proces for at det område, som Ballerup er i fuld gang med at udvikle ved siden af.