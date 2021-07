Krogholm-kvarterene i Stenløse har udsigt til fjernvarme, og det samme har flere ejendomme i Ølstykke. Sidste år var Egedal Fjernvarme A/S i gang med et stort projekt i Stenløse Øst, og det betød fjernvarme-nedgravninger på blandt andet Frederikssundvejen ved Stenlillevej i Stenløse. Foto: KT

Politikere giver grønt lys til mere fjernvarme

Der er fjernvarme på vej til Krogholmvej-kvarterene i Stenløse. Projektet i Ølstykke er sendt i høring til august

Egedal - 08. juli 2021 kl. 11:32 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Borgerne i henholdsvis Stenløse og Ølstykke kan se frem til mere fjernvarme.

På sit seneste møde besluttede Egedal-byråd at godkende projekt-forslaget "Bæredygtigt fjernvarme i Krogholmvej-kvarterene" efter en høringsperiode på fire uger.

Hvis tidsplanen holder, så kan de første forbrugere i det naturgas-forsynede Krogholmvej-kvarter i Stenløse forventes tilsluttet til fjernvarme allerede i år, mens det samlede ledningsnet forventes at være etableret sidst i 2022.

Ifølge Egedal Fjernvarme A/S, som står bag planen, så er cirka 750 ejendomme omfattet af det store projekt.

Også i Ølstykke er der udsigt til fjernvarme. Således gav byrådet grønt lys til at sende forslaget "udbygning af forsyningsområdet med bæredygtigt fjernvarme i Ølstykke og Stenløse" i offentlig høring frem til den 11. august i stedet for den 21. juli, som ellers var datoen for høringens udløb.

"Det er ikke fair, at høringsperioden bliver afsluttet midt i sommerferien, hvor mange er på ferie, så vi udvider høringen frem til den 11. august," sagde borgmester Karsten Søndergaard i byrådssalen.

Som Lokalavisen Egedal skrev i sidste måned, så omfatter fjernvarme-projektet en sammenkobling af det eksisterende fjernvarmenet i Stenløse og Ølstykke med fjernvarmenettet ved Toftehøjskolen, hvor det nuværende naturgas-varmeværk nedlægges i slutningen af 2022. I alt 4.053 ejendomme vil være omfattet af projektet, der efter planen skydes i gang senere på året.

Store protester Det er stadig usikkert, om den store fjernvarme-udvidelse medfører et nyt og stort varmeværk i Ølstykke eller om Egedal Fjernvarme A/S i stedet vælger at udvide fjernvarme-anlægget Maglevad.

"I forhold til et varmeværk eller ej, så er den endelige beslutning ikke truffet endnu. Vi har stadig tid at løbe på, men om et års tid skal vi vide, hvilken retning vi skal gå," sagde Johan Sølvhøj Heinesen, direktør i Egedal Fjernvarme A/S, til Lokalavisen Egedal i sidste måned.

Sidste år medførte udsigten til et fjernvarmeværk med alt fra varmepumper til en 24 meter høj akkumuleringstank så store protester, at to Ølstykke-borgere valgte at starte en elektronisk underskriftsindsamling mod de lokale fjernvarme-planer.

Det var især udsigten til at opføre varmeværket på erhvervsområdet ved Udlejrevej eller på planteskole-grunden, som fik borgerne til at markere deres utilfredshed.