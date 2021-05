Det er en ny form for tricktyveri, som vi tager meget alvorligt, siger Nordsjællands Politi. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Politiet om falske døve: Det virker meget organiseret

Lad være med at betale, hvis du er i tvivl, og bed om ID, lyder rådene fra Nordsjællands Politi om en ny type svindlere

Egedal - 10. maj 2021 kl. 09:15 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

En ny type svindlere er flere gange dukket op i politikredsen. De udgiver sig for at være i gang med en indsamling til døve, og er typisk at finde i indkøbscentre.

Som vi tidligere har omtalt her på sn.dk/egedal, så anmeldte en 74-årig kvinde fra Smørum i sidste uge til politiet, at hun havde været udsat for en mystisk hændelse i Smørum Centret.

Kvinden var blevet kontaktet af et yngre par, som udgav sig for at være døve og ville have hende til at give penge. Da kvinden var kommet hjem synes hun, at det virkede så mistænkeligt, at hun valgte at kontakte politiet.

Det var anden gang på tre måneder i Smørum, og i politiet får man løbende de samme typer anmeldelser fra flere byer på Sjælland.

Nyt tricktyveri "Det sker vel sådan omkring hver fjortende dag", siger Arne Nørremark, områdebetjent for Egedal i Nordsjællands Politi.

"Det er en alternativ form for tricktyveri, der er dukket op. Før var det noget med at aflure folks pinkode, men folk bruger generelt pinkoden mindre og mindre, og så finder man på noget andet."

Politiet tager fænomenet meget alvorligt, og vurderingen er, at det er en gruppe svindelere, der er af udenlandsk, formentlig østeuropæisk, herkomst.

"Når de spiller døve, så er det jo en smart måde at undgå at komme til at kommunikere på dansk", siger Arne Nørremark.

Når politiet har rykket ud efter en anmeldelse, har man typiske oplevet, at svindlerne er hurtigt væk.

"De samles op i biler, der står og venter. Det siger noget om, at det er meget organiseret", siger områdebetjenten.

Bed om ID Da de dukker op i mange forskellige byer - blandt andet Solrød, Roskilde og Næstved har haft besøg - er de meget svære at finde, forklarer han.

Politiet råder folk til fortsat at anmelde hvis de oplever svindleriet. Derudover opfordrer man til at lade være med at betale, hvis man er i tvivl, og bede om ID.

Samtidig håber Arne Nørremark ikke, at svindlernes færden går ud over de rigtige indsamlere:

"Det er jo også synd hvis det skal gå ud over Døveforbundet, hvis de nu har en rigtig indsamling i gang", siger han.