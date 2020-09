Politiet kaldt til fund af gammelt sprængstof

Af et tweet fra Nordsjællands Politi fremgår det, at der i forbindelse med en politiforretning er fundet noget gammelt sprængstof.

Sprængstof af ældre dato

"Området er afspærret og ammunitionsrydderne er tilkaldt," oplyser politiet.

Henriette Døssing, kommunikationsmedarbejder hos Nordsjællands Politi, oplyser endvidere, at politiet fik meldingen kl. 12.32, hvorefter ammunitionsrydderne blev tilkaldt.

"Vi har været derude for at assistere med at spærre området af. Det er Særlig Efterforskning Øst, der hører Københavns Politi, som er derude i forbindelse med en politiforretning. På nuværende tidspunkt kan jeg ikke sige mere - heller ikke, hvor meget sprængstof der blev fundet, men det er af ældre dato," siger Henriette Døssing.