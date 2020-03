Se billedserie Nordsjællands Politi efterlyser vidner med kendskab til to formodede gerningsmænd til vold og tyveri mod to unge mænd på 16 og 20 år i Ølstykke natten til den 1. februar i år. Her er det den mistænkte gerningsmand A. Foto: DSB S-tog

Politiet efterlyser to formodede tyve og voldsmænd

Egedal - 17. marts 2020

Nordsjællands Politi efterlyser to formodede gerningsmænd, der natten til lørdag den 1. februar i år udsatte to unge mænd for både vold og tyveri på Ølstykke Station, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Episoden fandt sted lørdag den 1. februar omkring klokken 03.30, da en 20-årig mand opdagede, at han havde fået frastjålet sin telefon, mens han blundede i toget fra København mod Frederikssund.

En anden passager gjorde ham opmærksom på, at de to personer, som formentlig havde stjålet telefonen, stadig befandt sig i toget. På Ølstykke Station stod de dog af, og den 20-årige mand fulgte efter for at konfrontere dem med tyveriet med hjælp fra en 16-årig bekendt, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Signalement A: Mand.

Østeuropæisk af udseende.

20-35 år.

180-185 centimeter høj.

Almindelig af bygning.

Hvid i huden.

Talte østeuropæisk.

Var iført sort hue med hvid skrift på siden, sort mellemlang dynejakke med lysebrun pelskrave, lyse jeans med hul på højre ben samt brune støvler.

Medbragte sort rygsæk med hvide striber ved skulderstropperne og også en rød stribe på.

Kilde: Nordsjællands Politi I mellemtiden var de to formodede gerningsmænd i rask gang på vej væk, men de to unge mænd fik alligevel hurtigt kontakt til dem. Her opstod der så tumult, som afstedkom, at den 20-årige fik flere knytnæveslag i ansigtet. Samtidig blev den 16-årige skubbet ned på skinnerne og fik efterfølgende flere spark i hovedet, mens han forsøgte at komme op på perronen igen. De formodede gerningsmænd løb herefter fra stedet og stjal på vejen også den 16-åriges skoletaske og computer.

- Vi vil meget gerne have en snak med de to mænd, for der er tale om en grov forbrydelse, hvor to unge mænd bliver overfaldet, selv om de egentlig bare gerne ville have den stjålne telefon tilbage. Det er selvfølgelig uacceptabelt både at stjæle og begå vold, og derfor vil vi naturligvis gerne finde frem til gerningsmændene, fortæller politikommissær i Nordsjællands Politi Jørgen Lyster i pressemeddelelsen.

Ud over billederne har Nordsjællands Politi også beskrivelser af de to formodede gerningsmænd:

- Vi har forsøgt at få identificeret de to formodede gerningsmænd, som vi har modtaget overvågningsbilleder af fra toget. Det har vi blandt andet gjort ved at efterlyse dem internt i politiet og ved at vise billederne af dem i lokalområdet. Det har dog ikke båret frugt, og vi håber derfor, at vi med efterlysningen her kan få kontakt til borgere, som ved, hvem de to mænd er, lyder det fra fra Jørgen Lyster.

Signalement B: Mand.

Østeuropæisk af udseende.

20-35 år.

170-180 centimeter høj.

Muskuløs af bygning.

Hvid i huden.

Brunt, kort hår.

Grove ansigtstræk.

Talte østeuropæisk.

Var iført sort bomberjakke med lynlås samt en lynlås på venstre overarm, mørkegrå jeans og sorte Nike-sko med hvidt logo og hvide såler.

Kilde: Nordsjællands Politi Borgere, som har informationer om episoden eller kan genkende en eller begge de formodede gerningsmænd, kan kontakte Nordsjællands Politi på mail ksc017@politi.dk eller telefon 114.

Nordsjællands Politi har af hensyn til efterforskningen ikke yderligere kommentarer til sagen.