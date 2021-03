Politi efter fartmåling i byzone: Vanvittigt

Ikke desto mindre er fartgrænsen på vejen altså 50 kilometer i timen.

Men både dét og de almindelige hastighedsbegrænsninger var tilsyneladende ukendt viden for en ung, mandlig bilist, der torsdag eftermiddag blev nappet i fartkontrollen.

For selv hvis der havde været tale om en motorvej, ville hans fart have været for høj, da fartfælden klappede - eller blitzede om man vil.

Hele 132 kilometer i timen blev hans fart således målt til, oplyser Nordsjællands Politi på Twitter under overskriften 'Vanvittigt.'

Her hæfter etaten sig endvidere ved, at fartsynderen må have overset, at man netop i denne uge har bebudet, at der er særlig skærpet fokus på netop hastighed.