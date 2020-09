Point for at cykle med hjelm

Af Annemette Ross Jensen

Der er point for at cykle og ekstra point for at cykle med hjelm, når elever fra hele Distriktsskole Ganløse i denne og næste uge er med i Cyklistforbundets kampagne Alle Børn Cykler, populært forkortet til ABC. Med i hvert fald 600 tilmeldte tegner Ganløse og Slagslunde Skoler sig for over halvdelen af de godt 1000 elever fra Egedal Kommune, der er med i kampagnen, og ifølge skoleleder Lise Bjerrregaard er der mange gode grunde til, at alle elever er meldt til for første gang i de fire et halvt år, hun har været leder.