Egedal Kommune vil teste de ansatte ude i daginstitutionerne. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Podehold klar til test i daginstitutionerne

Egedal - 07. marts 2021 kl. 09:04 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Test, test, test er devisen i disse genåbningstider, og fra på mandag gør Egedal Kommune det lettere for de ansatte i kommunens daginstitutioner at blive testet to gange om ugen. Kommunen har nemlig lavet sine egne podehold, der hidtill kun har testet på skolerne.

- Vi har haft stor succes med at rekruttere en del af vores ledige, som vi har uddannet til at være podere, og hidtil har det været opgaven, at de skulle teste personalet på skolerne, siger velfærdsdirektør Søren Trier Høisgaard.

I daginstitutionerne har det været op til medarbejderne selv at benytte sig af de faste testlokationer, men fremover får de lige som de ansatte på skolerne mulighed for at blive testet uden at skulle forlade arbejdspladsen og køre et andet sted hen.

- Vi synes ikke, der skal være den forskel, siger velfærdsdirektøren.

Derfor er der uddannet flere ledige, så de to podehold, som varetager skolerne, er udvidet med yderligere to podehold til daginstitutionerne, så kommunen har fire i alt.

- Vi kan desuden danne podehold alt efter behovet for ekstra køreruter, for eksempel hvis vi vælger at sende ud til en institution, hvor der har været smitte, oplyser velfærdsdirektøren, der har fået positiv respons på initiativet fra både BUPL og FOA.

Fremover kommer podeholdene ud i kommunens institutioner to gange om ugen, så alle kan blive testet via næsepodning, og fra mandag går kommunen også over til at teste med de podepinde, der ikke skal så langt op i næsen som de tidligere, oplyser han.