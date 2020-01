Med plusture får borgerne i Egedal lettere ved at benytte sig af kollektiv transport. Foto: Movia

Plusture gør det lettere at tage offentlig transport

Egedal - 02. januar 2020 kl. 09:16 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med virkning fra den 2. januar 2020 kan borgerne i Egedal også benytte sig af Movias tilbud om plusture, hvis toget eller bussen ikke rækker hele vejen til et bestemmelsessted. Ordningen er for alle og kan bestilles via Rejseplanen.

»Plustur starter ved havelågen og kører borgerne til et skiftested. For eksempel en station eller et busstoppested, hvor man nemt kan komme videre med bus og tog - eller omvendt. Det hele foregår via rejseplanen, som sørger for at blande plustur, bus og tog på den mest optimale måde. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, får man tilbudt plustur hele vejen.«, oplyser Movia i en pressemeddelelse. Det kræver blot at, at plusturen både skal starte og slutte i en af de 17 kommuner på Sjælland, der har plustur.

»Med plustur bliver man hentet af en chauffør i én af de biler, der kører for Flextrafik. Nogle af bilerne har et gult Movia design, mens andre kan kendes ved, at der i vinduet er et Flextrafik skilt. Turen har en fast pris på 21 kroner, uanset hvor langt man skal. Man skal betale med betalingskort, når man bestiller turen. Man bestiller turen på en særlig hjemmeside, og man skal bestille senest to timer inden, man skal afsted.«, fremgår det om plustur, der bringer den kollektive transport tættere på borgere og virksomheder.

- I Egedal Kommune har vi både landsbysamfund og større byer, og med Plusturordningen imødekommer vi de borgere, som har langt mellem bopæl og offentlig transport. Vi giver borgerne en bedre mulighed for at benytte kollektiv transport til og fra deres hjem, så flere vil lade bilen stå og tage kollektiv transport. Den nye Plusturordning sikrer bedre mobilitet gennem kommunen og medvirker til en styrket sammenhængende kollektiv transport i kommunen«, siger Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune Bo Vesth (V) i pressemeddelelsen.