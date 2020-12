Henrik Strøbechs hus er begyndt at slå revner ud mod Stenløsevej, hvor trafikken i den sidste måned har været massiv med store lastbiltransporter. Foto: Henrik Strøbech.

Pludselig begyndte det gamle hus at slå revner

Gavlen på Henrik Strøbechs hus ud mod Stenløsevej slår revner. Han mener, at det er påfaldende, at det sker nu, da der er begyndt at køre tung lastbiltrafik igennem byen

Egedal - 25. december 2020 kl. 09:46 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Han har boet i sit hus på Tværstrædet i den lille landsby Slagslunde i 40 år.

Nu er det gamle hus bygget på marksten begyndt at slå revner. Og det er der sandsynligvis en god grund til, mener Henrik Strøbech. Han kobler det direkte til det terrænregulerings-arbejde, som en privat lodsejer sydøst for Slagslunde er gået i gang med for en måned siden.

"Der er mindst to nye revner udvendigt plus en ny indvendigt, og flere af de eksisterende revner er blevet dybere. Det er påfaldende, at det er på husgavlen ud mod Stenløsevej, at revnerne er kommet," siger Henrik Strøbech og tilføjer:

"Jeg kan ikke bevise, at kørslen med lastbiler på Stenløsevej har givet mit hus revner. Men det er ret påfaldende, at jeg ingen revner har i modsatte ende af huset, som ligger længst væk fra Stenløsevej. Men jeg er begyndt at tage billeder af min gavl, for nu er jeg nødt til at holde øje med det."

"De er iskolde" Slagslunde Buresø Landsbylaug har med tre skrivelser forsøgt at overbevise Egedal Kommune om, at der bør nedlægges forbud mod at køre tunge jordtransporter tæt forbi landsbyens gamle huse. Men henvendelserne har foreløbig ikke givet resultat. I det tredje svar fra kommunen skriver borgmester Karsten Søndergaard, at han "desværre må skuffe jer i forhold til, hvad kommunen kan gøre ved det."

Ifølge borgmesteren kan kommunen ikke efter planloven og vandløbslovgivningen stille vilkår til trafikken/transporten. Skulle der opstå skader på ejendomme, er det er en sag for grundejernes forsikringsselskaber.

Til spørgsmålet om, hvorvidt en kommune kan regulere trafikken, anfører Henrik Strøbech, at Roskilde Kommune har forbudt lignende tung kørsel.

Han har nu selv taget affære og har ringet til transportfirmaet DSV, som står for kørslen. DSV var lydhøre og har sat et skilt op, så lastbilerne nu kører en anden vej.

"Det burde være kommunens pligt at sørge for, at kørslen ikke går igennem Slagslunde. Men de er iskolde. Nu har jeg med et opkald til DSV fået dem til at ændre deres rute, og jeg har talt mig frem til, at det er over 1.000 lastbiler vi undgår at få igennem byen," siger Henrik Strøbech, der også er formand for Slagslunde Vandværk.