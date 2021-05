17 biler har den lokale bilforhandler Linnebæk Biler i løbet af de seneste tre år leveret til Hånd i Hånd. Her får daglig leder Sabrina Sigfrisson nøglerne til bil nummer 17 overrakt. Foto: hgg

Send til din ven. X Artiklen: Plejehjemsfirma er gået fra nul til 30 ansatte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plejehjemsfirma er gået fra nul til 30 ansatte

Det private plejefirma Hånd i Hånd er i vækst. Og i takt med væksten kommer der også ordrer ind hos andre lokale virksomheder

Egedal - 09. maj 2021 kl. 09:21 Kontakt redaktionen

På blot fire år er det private hjemmeplejefirma Hånd i Hånd gået fra at at være ikke-eksisterende til at nærme sig en to-cifret millionomsætning og have over 30 ansatte.

Virksomheden har efterhånden rundet 169 faste 'kunder' i form af borgere, der er har valgt dem som leverandør af hjemmehjælp - især i Halsnæs og Frederikssund Kommune.

Og som regnen på præsten, der drypper på degnen, drypper væksten hos Hånd i Hånd også:

"Som udgangspunkt prøver vi at se, om vi kan bruge lokale leverandører, når vi køber varer eller tjenesteydelser. Sådan har vi haft det hele tiden, men det er en trend, der er blevet meget synlig i samfundet i kølvandet på coronaen, at man gerne vil handle og støtte lokalt. Vi har været inde i en en eksplosiv vækstperiode, og når der kommer flere borgere, får vores ansatte også brug for flere biler. Så det er ét af de områder, hvor vi har kunnet gøre det,'" lyder det fra Anne Pedersen, Marketingkoordinator hos Hånd i Hånd.

Det har blandt andet betydet at virksomheden i løbet af de seneste tre år har købt 17 Citroén C3 hos en anden lokal virksomheden, nemlig Linnebæk Biler i Stenløse:

"Der er jo tale om en win-win-situation for to lokale virksomheder, og vi en rigtig god kemi mellem os og Hånd i Hånd. Der er jo ikke ret meget, der er bedre end at kunne være med til at sikre ældreplejen," lyder det fra Thomas Linnebæk, direktør hos Linebæk Biler.

"En af fordelene ved at vælge en lokal leverandør er jo også, at vi oplever en stor fleksibiliet, og at Linnebæk altid kan levere de biler, vi har behov for, hurtigt," siger Anne Pedersen.