Administrationen er i gang med at undersøge mulighederne for at bygge en ny Lærkeskole i stedet for at renovere på den gamle. Foto: Kenn Thomsen

Plan for ny skole op på byråds budgetseminar

Sagen er en konsekvens af budgetaftalen for 2021-24, hvor et flertal i byrådet besluttede, at der i løbet af 2021 skulle udarbejdes et oplæg til en finansierings- og byggeplan for etablering af en ny Lærkeskole.

- Vi har sat penge af til at renovere Lærkeskolen, og nu skal vi til at se på hele Stenløse-distriktet, og om det overhovedet kan betale sig, siger formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S). Han peger på, at man også river forældede parcelhuse ned for at bygge nye, og at Lærkeskolen er bygget og ombygget ad flere gange.