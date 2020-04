Plan for 30 boliger i fornyet høring

Af Annemette Ross Jensen Planudvalget har besluttet at sende Lokalplanforslag 56 for en tæt-lav rækkehusbebyggelse på knap 30 boliger ved Mosevej 22 i Ølstykke i fornyet høring i 14 dage.

Formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) oplyser, at det nye forslag ikke kun handler om trafikken, men også placeringen af boligerne, og han synes, det giver god mening, at den nuværende ejendom også kommer med i lokalplanforslaget, som Planudvalget og byrådet først skal tage endelig stilling til, når det har været i høring igen.

I høringsperioden er der også kommet en klage over, at kommunen ikke mener, at forslaget kræver miljøvurdering. Klagen er fortsat under behandling i Planklagenævnet, hvor der ifølge nævnets oplysninger til kommunen kan gå 20 måneder, før den afgøres. men da klagen ikke har opsættende virkning, vurderer forvaltningen, at arbejdet med lokalplanen kan fortsætte.