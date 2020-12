Et lokalplanforslag skal bane vej for en ny bebyggelse på hjørnet af Frederikssundsvej og Byvej i Stenløse. Foto: Annemette Jensen

Plan for 20 boliger ud til befærdet vej

- Det er længe ventet, at der skulle gøres noget på det hjørne, konstaterer formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) og hvis Økonomiudvalget og byrådet følger Planudvalget, så sendes lokalplanforslaget ud i seks ugers høring.

Planudvalget har sagt god for et lokalplanforslag 73, der baner vej for 20 nye boliger på hjørnet af Frederikssundsvej og Byvej i Stenløse.

