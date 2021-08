Der bygges og bygges i Egedal By, og nu skal et tillæg til lokalplanen for stationsområdet sikre, at det ikke kun bliver små boliger, men også større. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Plan: Større boliger og udvidet Føtex

Egedal - 16. august 2021 kl. 05:22 Af Annemette Ross Jensen

Større boliger og plads til en udvidelse af Føtex i Egedal Stationsby. Det er formålet med, at Planudvalget har givet grønt lys for, at administrationen udarbejder et tillæg til Lokalplan 46 for Egedal By Stationsområdet.

Baggrunden er, at kommunen ikke kan stille krav til udviklingen eller arkitekturen i området i forbindelse med især forhåndskøb, og det har efter administrationens menign resulteret i for mange små boliger i de indkomne tilbud.

»De små boliger vil kræve flere parkeringspladser, mere affaldshåndtering samt cykelparkering, og det giver en række uhensigtsmæssige forhold i byudviklingen af området. Den udførte nedgravede affaldshåndtering vil ikke kunne håndtere en væsentlig forøgelse af boliger i området. Dertil kommer, at der er risiko for, at de ret dyre, små boliger hurtigt fraflyttes. Der skal sikres en god balance mellem små og større boliger, så man sikrer et stabilt og sundt byområde.«, står der i sagsfremstillingen.

- Det er ikke kun administrationen, der mener det. Jeg synes også, vi får for mange små boliger, siger Ib Sørensen og peger på, at det var de større lejligheder, der var mest rift om i Stenvænget ved Stenløse Kulturhus - selv til singlerne.

- Men hvis vi skal have hånd i hanke med det, så skal vi have det ind i lokalplanen for at få en anden og mere varieret boligtype og måske også mulighed for at præge arkitekturen, siger formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S).

Administrationen finder det nemlig svært at håndhæve krav til arkitektur m.v. over for bygherrer med ret til forhåndskøb med det gældende plangrundlag.

»Dette ønskes sikret i tillægget således, at der kan opnås større variation og kvalitet i forhold til tagformer, facader, private kantzoner, belægninger m.v. Cykelparkering og handicapparkering er utilstrækkelig i de udførte projekter, hvor cykler fylder gårdrum op og der er for få handicap-p-pladser. Depotrum mangler også generelt, hvorfor administrationen ønsker at kunne stille krav om en bedre løsning til dette.«, står der om tillægget til lokalplanen.

Tillægget skal også tilgodese et udvidelsesønske fra Føtex. Det kan ikke lade sig gøre på grund af detailhandelsreglerne for butiksstørrelser, der er fastsat af staten, men Føtex kan oprette en selvstændig filial til blomster, bager, flaskeautomater, takeaway indkøb eller lignende, fremgår det.

- Det har jeg set, man har gjort andre steder, siger Ib Sørensen.