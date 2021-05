Plænemøde om foreningshuset

»Foreningen bag Liselund håber på et godt fremmøde og en livlig debat om, hvordan man kan skabe et nyt samlingssted i landsbyens midte.«, skriver den i en pressemeddelelse.

Plænemødet er en opfølgning på et arrangement foran den tidligere landejendom for tre uger siden.

»Fremmødet var stort og interessen markant, så Foreningen Ganløse Foreningshus udvider nu arrangementet, så borgerne kan møde både de inviterede politikere fra Egedal Byråd og Ganløses foreninger. Foreningerne, der vil gøre meget for at få et nyt samlingssted.«, oplyser foreningen.

- Alle er velkomne, og vi håber, at rigtig mange vil bakke op om ønskerne om et samlingssted, hvor man kan dyrke sin hobby eller sport, fortæller Bo Otterstrøm i pressemeddelelsen.

Han er formand for Foreningen Ganløse Foreningshus, der kan støttes ved at købe anparter til 1000 kroner eller blive medlem for et årligt kontingent på 200 kroner pr. person eller 400 kroner for foreninger.