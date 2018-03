Piger forsinkede s-tog

DSB måtte lørdag aften ved 20-tiden tilkalde politiet til et s-tog, der holdt på Veksø station. Meldingen lød, at en 15-20 unge mennesker lavede ballade og at toget ikke kunne køre videre, før de var sat af. Nordsjællands Politi sendte derfor et par patruljevogne til stede, og betjente kunne konstatere at det var en flok piger, der skabte uroen. De fik trådene redt ud og kort efter var togdriften genoptaget, oplyser Nordsjællands Politi.