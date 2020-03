Petanqueklub vil købe jord

Ledøje Petanqueklub er i fare, hvis ikke det lykkes klubben at skaffe 400.000 kroner til at købe den jord, klubben har sine baner på. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Af den fremgår, at klubben siden 2001 har haft en aftale om at leje arealet syd for Ledøje, hvor den med sponsorers hjælp og en kæmpeindsats fra medlemmerne har anlagt banerne, der har kostet mindst 200.000 kroner og i flere år er blevet brugt til landsholdstræning. Nu har udlejeren imidlertid valgt at opsige klubbens lejemål med udgangen af året, men tilbudt at klubben kan købe jorden, hvis den inden november i år kan rejse købesummen på godt 400.000 kroner.