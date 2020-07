Person fundet død efter røgudvikling i gryde

Torsdag aften klokken 20.27 indgik meddelelsen om en bygningsbrand hos Nordsjællands politi. Men det viste sig, at det var en gryde der genererede en del røg under madlavningen på Tokevej i Stenløse.

En person blev fundet død i huset og ifølge en læge på stedet kunne det tyde på, at personen i huset døde af naturlige årsager under madlavningen og inden røgudviklingen fra gryden.

Politiet har afspærret huset for at gennemføre yderligere undersøgelser. Vagtchefen hos Nordsjællands politi tilføjer, at der på nuværende tidspunkt ikke er tegn på en strafbar handling der ligger bag personens død.