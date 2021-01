Permanente håndvaske: Væk med den beskidte luf!

- Jeg er rigtig glad for, at udehåndvaske bliver en fast del af børnenes hverdag fremover. Med covid-19 har vi alle fået øjnene op for, hvor vigtigt det er med en god håndhygiejne, siger formand for Familieudvalget Rikke Mortensen (R), og det ser hun også andre fordele ved.