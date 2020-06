Pengeskab stjålet fra villa

Nordsjællands Politi har fået anmeldelse om to indbrud i henholdsvis Smørum og Ledøje.

På Lyngkær i Smørum er et pengeskab med smykker stjålet. Tyven er kommet ind ved at bryde en skydedør i kælderen op med et koben, og det er sket i tiden fra tirsdag klokken 11.45 til onsdag klokken 9.45.