Pengeskab og smykker stjålet

Pengeskab, smykker og møntsamling blev udbyttet af et indbrud i en villa på Lotusvej i Ølstykke.

Nordsjællands Politi oplyser, at indbruddet er begået lørdag mellem klokken 14.30 og 21.25, og tyven er kommet ind ved at bryde et stuevindue op.