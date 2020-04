Egedal Kommune har tidligere haft succes med et pastilbud på Smørum Bibliotek, og når bblioteket åbner igen efter Coronakrisen, vil der blive mulighed for at få udstedt pas der. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Pasautomat på Smørum Bibliotek

Egedal - 21. april 2020 kl. 05:37 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budgettet blev det aftalt at sætte fokus på effektivisering via digitalisering, og samtidig afsatte politikerne 200.000 kroner til indkøb af en pasautomat til delvis selvbetjening andre steder end på rådhuset.

For at overholde reglerne for udstedelse af pas, er det dog et krav, at automaten står et sted, hvor personale kan bistå med registrering af fingeraftryk.

På sit virtuelle aprilmøde har Kultur- og Erhvervsudvalget således besluttet at sætte en pasautomat op som forsøg på Smørum Bibliotek.

»Fysisk er der plads til en pasautomat på Smørum Bibliotek. Desuden er der administrative medarbejdere på Smørum bibliotek, som allerede er oplært i udstedelse af pas for at kunne understøtte borgerservice i travle perioder. Det anbefales derfor, at ny pasautomat som forsøg opstilles på Smørum Bibliotek med henblik på at vurdere, hvordan en pasautomat på biblioteket kan afhjælpe perioden frem til sommerferien, hvor der typisk udstedes mange nye pas.«, står der i sagsfremstillingen.

- Det er en ting, vi gerne vil gøre i den ende af kommunen, hvor de har lidt langt til rådhuset, siger formanden for udvalget Charlotte Haagendrup (K).

Hun oplyser, at passæsonen normalt starter omkring påske, og når biblioteket får lov at åbne igen, kommer forsøget til foreløbig til at køre i denne passæson, selv om den måske kommer til at forløbe anderledes, end den plejer, på grund af Coronakrisen.