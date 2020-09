Pas, gran og solo nolo om præmier

Der er kun tre mulige meldinger, når medlemmerne af Egedal Whistklub sætter sig omkring bordene på Græstedgård i Ølstykke for at spille det, formanden kalder »Whist i sin reneste form«.

Pas er den laveste melding, og hvis alle fire melder det, gælder det for den enkelte om at få færrest stik. Gran slår pas, og så skal makkerparret med meldingen tage mindst syv stik. Der er ekstra point for overstik og dobbelt op på strafpoint, hvis den går ned. Endelig kan man slå gran ved at melde solo nolo, og så må man kun få ét stik alene. Og selv om whist i sin reneste form kan lyde enkelt, så skal man tænke sig om, for der er ingen trumf eller mulighed for at bytte de tre dårligste kort væk, og makkeren overfor er givet på forhånd.