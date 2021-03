SF og Lokallisten Ny Egedal har fundet sammen i kritikken af grundlaget for lukke Toftehøjskolen - og nu også i kritikken af processen omkring dén rapport, der skulle kaste lys over sagen.

Partier kritiserer proces og udmelding om skolelukning

Hverken SF eller Lokallisten Ny Egedal er tilfreds med de politiske udmeldinger, efter Egedal Kommune tirsdag morgen offentliggjorde dén rapport fra revisionsfirmaet PwC, der skulle afdække omfanget af fejl i de beregninger, der lå til grund for at lukke Toftehøjskolen.

Politikerne fik rapporten tilsendt mandag aften. Og tirsdag klokken 16:00 skulle politikerne så orienteres om indholdet. Altså otte timer efter, der var sendt en pressemeddelelse ud.

"Vi er noget forundrede over den hurtige udmelding fra et par at de øvrige partier i byrådet. Vi oplever at der er påfaldende kø om at blåstemple undersøgelsen, som de pågældende næppe har været i stand til at vurdere kritisk, eftersom bilag og dermed datagrundlag først kom under 2 timer inden mødet, der startede kl. 16.00 udtaler Helle Anna Elisabeth Nielsen fra Lokallisten Ny Egedal i en pressemeddelelse fra de to partier.

”Det har næppe været muligt at faktachecke hverken konklusioner endsige orientere sig i sagen udover at tage for pålydende, hvad PWC er er nået frem til” siger Helle Anna Elisabeth Nielsen ifølge pressemeddelelsen.

Det efterlader de to partier med et indtryk af at den fremførte konklusion på rapporten, var imødeset med et ønske om at komme hurtigt videre og skubbe sagen i glemmebogen.

"Vi har meddelt det øvrige byråd at vi tager imod orienteringen. Men at vi ikke hverken tilslutter os konklusionen endsige afviser den før vi har haft tid til at læse rapporten grundigt igennem, som vi modtog kl. 19.19 mandag aften, og orientere os i bilagene," lyder det i pressemeddelelsen.

Jens Skov undrer sig over ordlyden i pressemeddelelsen fra kommunen, der var udsendt inden byrådet blev orienteret i sagen.

"Ifølge pressemeddelelsen er beslutningen truffet på et rigtigt grundlag, på trods af at PWC i rapporten fremfører, at der er ”identificeret konkrete fejl i beslutningsgrundlaget”. PWC har som udgangspunkt fundet en regnefejl på henholdsvis minus 10 mio. kr. i forbindelse med gennemgang af Toftehøjsskolens vedligeholdelsesefterslæb, og + 4 mio. kr. på Hampelandsskolens efterslæb. Samlet set 14 mio. kr. i Toftehøjskolens favør. Dette mener vi er uheldigt og bekymrende," konstaterer han og fortsætter:

”Borgerne kan naturligvis ikke være tjent med at blive orienteret så ufuldstændigt, ligesom vi som byråd har krav på et validt og veloplyst beslutningsgrundlag – det er jo netop dét sagen her drejer sig om” siger Jens Skov.