Se billedserie Sådan forestiller Lokallisten Ny Egedal og SF sig bygningerne anvendt. Foto: ILL: Lisbeth Damgaard

Partier går sammen om Toftehøj-udspil

SF og Lokallisten Ny Egedal præsenterer fælles udspil om Toftehøjgrund

Egedal - 21. februar 2021 kl. 07:54 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

To af partierne i byrådet i Egedal går nu sammen om et udspil til, hvad der skal ske med grunden, hvor den lukkede Toftehøjskolen ligger.

Blandt andet peger partierne på, at Ølstykke Skydeklub bør kunne blive på grunden.

"Salget af Toftehøjskolegrunden har vist sig at ende som en underskudsforretning. Forudsætningerne for beslutningen om udvikling af Toftehøjskolegrunden i juni 2020 holder derfor ikke. På den baggrund er det tid til at standse toget, orientere os i landskabet og lytte til passagerne," foreslår de i en fælles pressemeddelelse, hvor de lægger op til at gøre grunden til en såkaldt kulturmagnet Toftehøj, der er delt op i fire områder.

I grove træk vil de bevare den sydlige del af Toftehøjgrunden til de formål, den bruges til i dag; boldbaner, multibane, bålhytte og aktivitetsareal til uorganiseret idræt og bevægelse.

På den vestlige del af området foreslår de i udspillet at renovere hallen, så faciliteterne kommer up-to-date.

"Hallen udgør med dens mange muligheder for fritidsaktiviteter et stort aktiv for Stationsbyen, som vi mener ikke skal fjernes. Ved at bibeholde hallen vil der fortsat være plads til de aktiviteter der er i dag - midt i byen - og vi undgår at flytte aktiviteterne til andre mere fjerne dele af Ølstykke med de transportudfordringer det giver. Her midt i byen er det tæt på for f.eks. ældregymnastik og lignende, som kunne foregå i hallen," hedder det i udspillet.

Skolebygningerne i midterområdet bør ifølge SF og Lokallisten PCB- og energi-renoveres bygningerne,

"Efter renoveringen kan bygningerne bruges til mange kommunale formål. Det kunne f.eks være midlertidig genhusning af dele af Søhøjskolen eller Maglehøjskolen mens de bliver ombygget. På den måde ville det give mere plads til ombygningerne idet byggeplads, afskærmning og tilkørsel vil presse skolerne for plads. Denne del af grunden kunne også anvendes til boligudvikling, idet man kunne lade fundamenterne står og så bygge ovenpå," foreslår de.

Samtidig foreslår de, at skytteforeningen kan blive liggende i på den østlige del af grunden.

"Samtidigt bliver bygningerne PCB- og energirenoveret i stil med beskrivelsen fra Midterdelen. I stueetagen kan der etableres de fire ekstra baner der gør at klublokalerne kommer op på international standard, som en klub i superligaen for skytteforeninger bør have," lyder det fra de to partier, der samtidig foreslår biblioteket i Ølstykket flyttet over i skolebiblioteks-bygningen på Toftehøjskolen.

"Det vil give flere kvadratmeter bibliotek for en brøkdel af, hvad det vil koste at bygge et nyt bibliotek, og der kan skabes mødefaciliteter, der mindst modsvarer dem, der er i det nuværende biblioteks kælderetage. Samtidig kan Toftehøjskolens kantine udnyttes til stor cafe for hele området, med mulighed for udeservering,".