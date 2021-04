Står det til Lokallisten Ny Egedal og SF, så skal PWC-skolerapporten sendes til politisk behandling på det førstkommende byrådsmøde i maj. Arkivfoto: Kenneth Tanzer

Partier før byrådsmøde: Skole-rapport skal kigges efter i sømmene

Lokallisten Ny Egedal og SF afviser PWC-rapportens konklusioner og finder "alvorlige" fejl og udeladelser

Egedal - 26. april 2021 kl. 10:03 Kontakt redaktionen

Lokallisten Ny Egedal og SF er langtfra tilfreds med den rapport, der skulle skabe klarhed om grundlaget for at lukke og sælge Toftehøjskolen i Ølstykke.

Derfor fremsætter de nu to medlemsforslag på byrådsmødet onsdag den 28. april - det ene sammen med SF for dels at få en egentlig politisk behandling af rapporten - det andet på baggrund af en kritisk gennemgang med henblik på at få lavet en ordentlig uvildig undersøgelse.

"Det her er alvorligt og det betyder at vi som borgere og politikere risikerer at miste ikke alene tillid til at vores forvaltning, men også vores egen troværdighed som politikere er på spil, hvis vi sidder de fejl og mangler rapporten har overhørigt," siger Lokallistens Helle Anna Elisabeth Nielsen i en pressemeddelelse.

"En grundig research og analyse af materialet viser at de konklusioner der er lavet i rapporten ikke er retvisende." Rapporten finder at der er lavet regnefejl på 13,8 millioner kroner. Det var - sat i perspektiv - hele byrådets samlede råderum ved sidste budgetforhandling.

Meget betænkeligt Alligevel konkluderer den at det kun drejer sig om regnefejl på 10 millioner og undlader at konkludere at den fejl gør sagsfremstillingen misvisende. Det er meget betænkeligt," udtaler Helle Anna Elisabeth Nielsen, som har gennemgået rapporten fra PWC og fremsendt en analyse af den til hele byrådet.

Lokallisten mener, at der er lavet tvivlsomme forudsætninger i PWC's arbejde, der udelukker egentlige retvisende konklusioner i rapporten. Objektivt set mener de, at det ville have været udslagsgivende for hvilken skole der blev lukket.

"Hvis datagrundlaget havde været ordentligt, havde vi ikke kunne træffe den beslutning - det ville have været uansvarligt, lyder det fra Lokallisten Ny Egedal.

Regnefejl på 31 millioner "Hvis vi anderkender den del af de påpegede vedligeholdelseefterslæb, som PWC af uvisse årsager ikke mener bør anerkendes uden argumentation for det, er der regnet hele 31 millioner forkert. Alt tyder på at der er blevet truffet en beslutning af byrådet som var helt forkert, fordi grundlaget der er besluttet på var det. Det er dybt beklageligt og vi har nu fremsendt medlemsforslag til byrådsbehandling om at få henholdsvis PWC-rapporten politisk behandlet og lavet en ny uvildig undersøgelse," lyder det fra Lokallisten Ny Egedal

SF og Lokallisten Ny Egedal stiller sammen forslaget om at få PWC rapporten politisk behandlet på det kommende byrådsmøde i maj. pressemeddelelse