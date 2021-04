Jesper Jerslev vandt VM i Virtual Reality Bordtennis hjemme fra sin stue i Søsum. Foto: Privat

Parkinsonramt vandt virtuelt bordtennis-VM

Egedal - 23. april 2021 kl. 18:39 Af Annemette Ross Jensen

Torsdag aften blev 62-årige Jesper Jerslund fra Søsum ved Veksø den første vinder nogensinde af et VM i virtual reality-bordtennis for parkinsonramte.

I finalen besejrede han tyske Thorsten Boomhuis, og ifølge en pressemeddelelse var sejren lidt en overraskelse - dels fordi Boomhuis er regerende verdensmester i almindelig bordtennis for parkinsonramte, men også fordi de to allerede mødtes i VM-turneringens indledende kampe, hvor Boomhuis vandt nemt.

»Jesper har dog trænet ihærdigt sammen med en af de andre danske VR-bordtennisspillere, Tim Hansen, op til finalen, og det gav altså pote.«, konstaterer pressemeddelelsen om den nykårede verdensmester i en lige så ny sportsgren, der er på vej frem over hele verden i denne Coronatid.

I modsætning til almindelig bordtennis, så kræver Virtual Reality Bordtennis nemlig ikke, at spillerne står i hver sin ende af et rigtigt bordtennisbord. Det hele foregår virtuelt via Facebookportalen Quest 2, og i stedet for bat har spilleren et joystick i hver hånd til at give op og slå til »bolden« og en sender på hovedet, så spillerne kan se sig selv som kattehoveder.

- Det er tredimensionelt og lavet, som om du går ind i et rum, hvor du kan snakke med din modstander og spørge: Skal vi spille, siger Jepser Jerslund, der selv står i sin stue med et afmærket areal på tre gange tre meter som »bane«.

Det betyder, at den ene kan stå i Danmark, mens den anden står i Tyskland sådan som det skete i VM-finalen, hvor dommeren befandt sig i Barcelona. Jesper Jerslund forklarer, at VM i VR-bordtennis for Parkinsonramte er blevet til, fordi det fysiske VM, der blev holdt i New York i 2019, måtte aflyses i 2020 på grund af Corona. I VR-turneringen deltog der foruden Danmark og Tyskland også spillere fra blandt andet USA, Canada, Skotland og Indien.

- Der var 14, der kvalificerede sig, fortæller Jesper Jerslund. De spillede alle mod alle, så han skulle igennem 13 kampe plus finalen, før han kunne kalde sig vinder.

- Det er fantastisk. Bare oplevelsen derhen har været fantastisk. At møde parkinsonramte fra hele verden og høre, hvordan de oplever det, siger Jesper, der også meget gerne vil slå et slag for at få flere både parkinsonramte og andre til at bruge de nye muligheder virtual reality giver for at dyrke sport eller andre interesser.

- Min kone bruger det til at flyve over Island elle New York. Man kan se det hele. Det stopper ingen steder, og det eksploderer fuldstændig, siger han.

Han har i mange år været el-installatør og fik konstateret Parkinson i 2016. Siden 2019 har han spillet almindelig bordtennis og er medlem af Hillerød HGI Bordtennis. Han er derudover en aktiv del af Cure4Parkinson-centeret i Herlev.

Til september skal han til Berlin til det fysiske VM i bordtennis for cirka 200 parkinsonramte.

- Jeg vandt bronze i double sidste gang, så nu håber jeg på at få skiftet den ud til en lidt bedre, siger han.