Par kom hjem til indbrud: Så to mænd løbe fra huset

Parret, der bor i huset, havde været ude og gå en tur, og da de kom hjem, kunne de se at der havde været indbrud, og at der var blevet stjålet smykker, pas og kontanter.

De to havde også set to unge mænd gå hurtigt væk fra stedet, da de var ved at afslutte deres gåtur. Men om de to unge mænd havde noget med indbruddet at gøre, kunne ikke siges med sikkerhed, oplyser Nordsjællands Politi.