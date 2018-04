Påvirket bilist ramte bil under uvending

- Den 37-årige fortalte, at han havde set en sølvgrå VW holde på en p-plads i siden af vejen. Men pludselig kørte den ud og foretog en uvending, og her blev hans bil ramt, forklarer Henrik Laugesen, som oplyser, at den 37-årige ikke har fået alvorlige skader, men at det netop er den slags ulykker, der kan få fatale følger.

Der blev slået alarm klokken 17.10. Politi på stedet mistænkte den 21-årige for at være påvirket, og han blev testet af narkometer, der gav udslag ved hash.

Den unge bilist blev derfor sigtet for at have kørt bil, påvirket af euforiserende stoffer, samt for vigepligtforseelsen, og han blev kørt til Nordsjællands Hospital i Frederikssund for at få taget en blodprøve i sagen, inden han blev løsladt og kan forvente et efterspil.