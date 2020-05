Påvirket bilist anholdt

En 23-årig mand fra Sønderjylland blev natten til lørdag standset af en patruljevogn på p-pladsen ved Smørum Centeret. Manden fik lov at blæse i politiets narkometer, der gav udslag, og han blev derfor anholdt med henblik på at få taget en blodprøve. Han er nu løsladt med sigtelse for forholdet - og for at køre bil uden kørekort, opkyser Nordsjællands Politi.