Påskemesse fra Smørum Kirke hjemme i stuen

»Vi har valgt, at få professionel hjælp fra en lokal fotograf og lydmand for at gøre påskens gudstjenester så virkelige som muligt, nu vi ikke kan samles i kirken. Optagelsen er fra Smørum kirke, så der også bliver mulighed for, at vise rigtig mange den nylig istandsatte Smørum kirke.«, fortæller menighedsrådsformand Poul Sørensen.