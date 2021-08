Styrelsen for Patientsikkerhed gav i april Egedal Kommune et påbud for mangelfuld medicinhåndtering og journalføring på Solkrogen i Stenløse, og siden har kommunen haft travlt med at rette op på det. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Påbud: Farlige fejl i håndtering af medicin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Påbud: Farlige fejl i håndtering af medicin

Egedal - 13. august 2021 kl. 11:01 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Risiko for fejlmedicinering og fare for patientsikkerheden på demensenheden Solkrogen i Stenløse førte i april i år til, at Egedal Kommune fik et mundtligt påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

En bekymringshenvendelse fra en pårørende gav anledning til et varslet tilsyn den 9. april, og her blev der konstateret fejl og mangler i medicinhåndteringen, som udgjorde alvorlig risiko for fejlmedicinering.

Det kneb også med systematisk og overskuelig journalføring over den iværksatte sundhedsfaglige pleje og behandling, så selv om personalet kendte patienterne så godt, at styrelsen lagde til grund, at der alene var tale om manglende dokumentation, så påpeger den, at den mangel udgør en risiko ved for eksempel skiftende personale eller anvendelse af vikarer.

Resultatet var et mundtligt påbud om, at kommunen skal sikre forsvarlig medicinhåndtering og udarbejde og implementere instrukser om det. Desuden skal kommunen sikre tilstrækkelig opfølgning på den evaluering og pleje, der er iværksat hos patienterne i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme samt sikre tilstrækkelig journalføring.

Altsammen med virkning fra den 2. august, hvor den endelige afgørelse forelå, men formanden for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (S) understreger, at forvaltningen ikke har ventet på den.

Rettet op i fuld galop - Tilsynet har været på besøg og fundet kritikpunkter og givet påbud, så siden har vi været i kraftig galop for at få rettet op på det - ikke kun isoleret på Sokrogen, men også alle andre steder, siger formanden for udvalget, der onsdag tog den endelige tilsynsrapport om påbuddet til efterretning.

Af sagsfremstillingen fremgår, at tilsynet blev gennemført to måneder efter overgangen til det nye elektroniske omsorgssystem CURA, så det var ventet, at der kunne være risiko for fejl og mangler i den sundhedsfaglige dokumentation.

»Det tager tid for alle medarbejdere at oparbejde nye rutiner forhold til at dokumentere systematisk i det nye system.«, skriver forvaltningen, der har planlagt egenkontrol i både de enkelte enheder og tværgående for hele plejeområdet.

Efter tilsynet er der også igangsat flere indsatser, der skal sikre korrekt sundhedsfaglig dokumentation og vidensdeling på tværs af centrene.

Blandt andet er instrukser og procedurer gennemgået med autoriseret personale, der også er undervist i dokumentation både generelt og i relation til Cura, som der også er blevet superviseret løbende i. Desuden er alle journaler gennemgået og opdateret i forhold til mangler, så de er retvisende.

På mødet blev udvalget forelagt en handleplan for Plejecenter Solkrogen, som også indbærer stikprøver på de andre plejecentre i løbet af september.

Handleplanen vil løbende blive fuldt op og evalueret af centerchefen, afdelingsleder og lederen af demensområdet, og i oktober får Sociale og Sundhedsudvalget en status på arbejdet med den.

I sit høringssvar fremhæver det bekymrede Seniorråd da også, at sådan en tilsynsrapport bør få kommunen til at kontroltjekke på alle områder og steder indenfor ældreområdet - også set i lyset af, at det sidste par år ikke har været, som de plejer på grund af Corona og ændrede arbejdsforhold.

Vicky Holst Rasmussen forventer også, at der er arbejdet så meget med det hen over sommeren. at borgerne - både beboere og pårørende - kan være trygge.

- Det er det, vi er blevet orienteret om, at de kan, siger hun.