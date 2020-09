På trods af smittetryk i Rød Zone: Der må stadig forsamles 100 og være åbent på barer efter 24

Selv om Egedal Kommune er i rød zone med 23,1 smittede pr. 100.000 indbyggere, så er den juridisk set endnu ikke omfattet af den bekendtgørelse, der gælder i Odense og i 18 kommuner i Københavnsområdet. Det betyder, at retningslinjerne om forsamlingsforbud og ændret åbningstid til klokken 24 ikke gælder i Egedal, som kommunen skrev i en pressemeddelelse torsdag.

»På baggrund af de oplysninger, Egedal kommune i går eftermiddags kunne få fra sundhedsmyndighederne, vurderede kommunen at man var omfattet af de retningslinjer, der den 7. september blev meldt ud til Odense og de 18 kommuner i Københavnsområdet. Dette er juridisk ikke tilfældet, og dermed er retningslinjerne om ændringen af forsamlingsforbud fra 100 til 50 personer og ændringen i åbningstiden for barer og restauranter tik kl. 24.00 ikke gældende i Egedal endnu.«, skriver kommunen fredag, hvor den har været i kontakt med myndighederne igen.

»Vi ved, at Sundhedsstyrelsen i dag overvejer at udvide retningslinjerne til at gælde de yderligere kommuner i rød zone, hvor smittetallet oversiger grænsen på de 20 smittede pr. 100.000 borgere. Vi følger naturligvis den eventuelle udmelding fra Sundhedsstyrelsen tæt.«, oplyser den.