På lørdag går det løs: Stenløse HK holder håndboldens dag i hallen

Den lokale håndboldklub vil på lørdag slå et slag for fællesskabet

Derfor inviterer klubben til "Håndboldens Dag", hvor man kan møde op i indendørssko, strømpesokker eller bare tæer - der er aktiviteter for alle ambitionsniveauer og aldre, og man behøver ikke at have godt boldøje for at være med.

"Håndboldens Dag er et initiativ, der skal vise håndbolden frem for dem, der er interesserede i en sjov, hyggelig og uformel sportsgren, hvor alle kan være med. Så vi håber, at vi kan få skabt en festlig dag i hallen, hvor fællesskab og glæde vil være i fokus. Vi håber på at se en masse af klubbens medlemmer, men også dem, der måske ikke er kommet i gang igen ovenpå nedlukning og sommerferie. Vi håber også at kunne lokke nogle, der enten har stillet håndboldskoene på hylden for år tilbage eller aldrig har spillet håndbold før", fortæller Ole Viemose Larsen, næstformand og kassér i Stenløse HK.