På fredag: Kunstværket Værn skal indvies

Egedal Kommunes kunstråd, Egedal Kommune og Veksø Borgerlaug inviterer til fernisering på Bodil Damgaard Møllers kunstværk i Veksø

Egedal - 30. august 2021 kl. 07:16 Kontakt redaktionen

I Veksø står en jernkonstruktion, der minder om et victoriansk drivhus - men uden ruder.

Er det en opgivet drivhusdrøm, hvor naturen har taget over? Nej - det er kunstværket Værn, som med tiden vil ændre udseende og sætte tanker i gang om menneskets plads i naturen.

Værket er lavet af kunstneren Bodil Damgaard Møller og hedder Værn:

"Mennesker har til alle tider haft brug for et værn mod naturen. Vores værn har været at tæmme naturen med landbrug, diger mm. Vejret, årstiderne, dyrene og planterne er nu i oprør grundet klimaforandringerne. Nu er vi i en situation hvor vi skal værne os mod vores egen kontrol af naturen - værnet har vendt sig imod os og vi er mere sårbare end nogensinde," fortæller Bodil Damgaard Møller, der selv bor i Veksø.

Et drivhus er symbolet på en tæmmet natur. Men i Værn er plantet vilde planter, der skal overtage konstruktionen. Med tiden vil Værn blive vildere og vildere.

Smuk reminder

"Værn er en smuk reminder om det arbejde for biodiversiteten og klimaforandringer, der er i gang og som skal fortsætte. Vi skal have mere vild natur, for det vilde står godt imod forandringerne og er en uundværlig del af det økosystem, som vi som mennesker også er en del af. Værket skal minde os om menneskets rolle i naturen. At vi er afhængige af naturen og når vi går imod naturen, skader vi os selv," siger Bo Vesth, der som formand for Teknik- og Miljøudvalget netop arbejder med Egedal Kommunes biodiversitetsstrategi "Vild Med Egedal."

Borgmester Karsten Søndergaard er formand for Kunstrådet og med til at udvælge de værker der skal indkøbes:

"Værn er vokset op af Veksøs egen muld. Ideen kommer fra Veksø-kunstneren og Veksøs borgerlaug har været med til at virkeliggøre det. Det er et værk som alle, der kører forbi på Frederikssundsvejen, og særligt Veksø-borgere, kan følge med i, og som vil ændre sig i takt med omgivelserne. Så når man ser det, kan man ikke undgå at tænke over tidens naturlige forandringer og de forandringer, som vi laver på naturen. Jeg glæder mig til indvielsen og til at komme forbi fremover og se, hvor vildt det kan blive i Veksø," siger han.

Ferniseringen er på fredag den 3. september kl. 17.00-18.30. Veksø Borgerlaug er sammen med Egedal Kommune vært og sørger for liflige toner og byder på et glas til ganen.

Værn er lavet af Bodil Damgaard Møller og realiseret med støtte fra Egedal Kommunes Kunstråd i samarbejde med Veksø Borgerlaug.

Ferniseringen foregår i Veksø på hjørnet mellem Hovevej og Maglehøj Allé.

