På biblioteket med Coronapas

Onsdag den 21. april blev det igen muligt at gå rundt mellem reolerne for at finde en god bog eller film på bibliotekerne i Ølstykke, Smørum og Ganløse.

Det kræver dog, at man kan fremvise et gyldigt Coronapas og id, hvis man er over 15, mens borgere under 15 skal vise sundhedskort. Desuden skal man bruge mundbind/visir og holde mindst en meters afstand til andre gæster og personale, oplyse Egedal Bibliotekerne på hjemmesiden.