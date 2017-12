Oversvømmelser fra Værebro Å (billedet) rammer også cykelstien mellem Stenløse og Veksø, men nu vil Teknik- og Miljøudvalget have undersøgt mulighederne. Foto: Lars Skov

Oversvømmet cykelsti op i udvalg

Egedal - 09. december 2017 kl. 05:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Annemette Ross Jensen

Teknik- og Miljøudvalget har på sit seneste møde drøftet, hvad der kan gøres for at sikre supercykelstien mellem Stenløse og Veksø mod gentagne oversvømmelser.

»Supercykelstien mellem Stenløse og Veksø passerer over Værebro Å. På dette sted af stien forekommer der ofte oversvømmelser ved større regnvejrsmængder. Der er konstateret vand tre forskellige steder over en strækning på cirka. 250 meter.«, står der i sagsfremstillingen fra administrationen, der har skitseret tre mulige løsninger.

Den ene er en bro, men den løsning finder forvaltningen uegnet.

»Der er ikke tale om en oversvømmelse af et enkelt punkt men en strækning.«, begrunder den.

Den anden er at ramme en spuns ned langs med stien, men den har den ulempe, at man ikke kan få vandet væk, hvis Værebro Å skulle stuve så højt op, at vandet løber over spunsen.

»Så vil man stå med et badekar, som kun kan tømmes med en pumpe. Denne løsning vurderes ikke egnet.«, skriver forvaltningen.

Den tredje løsning er at hæve stien. Det kræver, at den eksisterende asfalt skal fjernes, at der indbygges nyt bærelag i cirka 30-40 centimeters tykkelse og udlægges ny asfalt. Endvidere skal broen hæves med cirka 20-30 centimeter.

Administrationen vurderer at løsning 3, hvor stien hæves, er den mest hensigtsmæssige, men da den er dyr, foreslår den også, at kommunen afventer en beslutning i projektet for omlægning af Stenløse Å, da der i dette projekt er anlægsarbejder det samme sted.

Foreløbig har udvalget sendt sagen tilbage for at få undersøgt, om mindre foranstaltninger kan afbøde oversvømmelserne, men formanden for udvalget Peter Hansen (SF) oplyser, at han har bedt om at få undersøgt, at det ikke bliver en lappeløsning.

- Vi skal prøve at kigge længere fremad, siger formanden, der nu overlader opgaven til det nye udvalg med Bo Vesth (V) som formand.