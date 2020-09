Kildeholm Orienteringsklub inviterer igen til motionsorientering for hele familien. Foto: Kenn Thomsen

Orienteringsløb for familier igen

»Sammen med familie og venner eller på egen hånd finder man vej til posterne efter kortet. Det er ikke svært, da ruterne er lette og tilpasset deltagere med ingen eller kun lidt erfaring.«, skriver klubben, der har medlemmer til at ståd klar med instruktion og vejledning.

Små fødder eller en solid klap/barnevogn kan også komme rundt på ruterne. Det tager omkring en time at gå en af turene, der er mellem to og fem kilometer. Har man taget løbeskoene på, går det naturligvis hurtigere, og man kan også prøve kræfter med en lidt sværere bane, hvis man har lyst, oplyser den.

Det koster 20 kroner for enkeltpersoner og 40 kroner forhold op til fem personer. Tilmelding er ikke nødvendig, så interesserede kan bare møde blot op.

Klubben har sprit med og vil sørge for, at myndighedernes retningslinjer for Corona bliver overholdt.