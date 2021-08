Orienteringsløb er for alle aldre, og midt i august starter Kildeholm Orienteringsklub to børnehold for hver sin aldersgruppe. Foto: Anja Christiansen, Kildeholm Orienteringsklub

Orienteringshold for 3-14-årige

Egedal - 07. august 2021

Midt i august starter Kildeholm Orienteringsklub to børnehold for børn og unge, der er klar på at komme ud i naturen, få nye venner og måske lære at finde vej i skoven. Et hold for børn imellem tre og otte år, og et for de 9-14-årige, men begge hold træner samtidig, så hele familien kan være med.

Det foregår hver lørdag klokken 10-11 i Sperrestrup skov ved Ølstykke med start ved P-pladsen nær Langdyssevej 6, og første træning er lørdag den 14. august.

»Børneholdet henvender sig til børn mellem tre og otte år, og træningen er en blanding af sjove lege i skoven og oplevelser i skoven med mulighed for at lære lidt om orienteringsløb undervejs. Hovedfokus er på at have det sjovt, måske få nye venner og lære naturen bedre at kende. For at deltage på børneholdet er det et krav, at der er en forælder/voksen med, der kender barnet, men kom ellers bare i tøj til at være ude og højt humør, så klarer vi resten.«, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Ungeholdet er for børn mellem 9 og 14 år, og her er træningen også en blanding af sjove lege i skoven og oplevelser i naturen. Der vil i højere grad være fokus på at lære om brugen af kort og kompas - og med tiden måske endda at kunne finde rundt i skoven på egen hånd. men selvfølgelig først når man er helt klar til det. Der er intet krav om at forældre skal deltage på ungeholdet, men forældre er selvfølgelig meget velkomne til at kigge med eller selv at løbe eller gå en tur i skoven, fremgår det.

De nye børnehold kræver ikke forhåndskendskab til sporten, men interesserede skal tilmelde sig. Det kan man gøre ved at skrive navn og alder til næstformand Casper Sørensen casper@kildeholm-ok.dk«.

Børrnene kan deltage gratis de første tre gange, og hvis de ønsker at fortsætte, kan de melde sig ind i klubben. Årskontingentet er på 300 kroner for børn og 1500 kroner for hele familien. Medlemskab giver mulighed for at deltage i alle klubbens arrangementer.