Optrin ved S-tog: Sigtet for at true med 'pistol-lignende genstand'

Mandag ved 18.40-tiden modtog politiet anmeldelse fra en kvinde, der netop havde befundet sig på Ølstykke Station. Her havde hun set en mand løbe efter to andre personer.

De to personer var hoppet ind i et S-tog, der holdt stille, hvorefter dørene var blevet lukket, inden den forfølgende mand nåede ind i toget. Manden havde derefter ifølge vidnet trukket en "pistollignende genstand "frem fra et viskestykke og banket på S-togets rude for at vise genstanden til de to, der var hoppet ind i toget.