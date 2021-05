Optræk til gaderæs

- Der vat sat udkigsposter ud efter politiet og nogle bomme var fjernet. Vi sender to patruljevogne ud for at kigge, og notere nummerplader. Der var folk fra blandt andet Greve, Køge, Måløv og Skævinge. Vi taler lidt med nogle af dem, men der bliver ikke kørt for hurtigt, da patruljerne var der, så der er ikke rejst nogle sigtelser. Men det er ikke første gang, at der er lagt an til gaderæs på stedet, oplyser vagtchef Flemming Hansen, Nordsjællands Politi.