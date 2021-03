DUI Egedal og klubberne går sammen om onlinespil for børnene, fortæller Morten Lyager, der er formand for både DUI Egedal og klubbernes områdebestyrelse.

Online brætspil for klub-børn

Egedal - 15. marts 2021 kl. 09:15 Kontakt redaktionen

Børn er lige som så de voksne, meget udfordret af de mange restriktioner der er i forbindelse med Corona. Det er både DUI og klubberne meget opmærksom på.

DUI-Egedal har hen over vinteren eksperimenteret meget med online aktiviteter omkring onlineportalen, boardgamearena.com. i et forsøg på at skabe en social følelse, når man mødes på nettet. Den nævnte portal tilbyder en masse brætspil som online versioner.

"I januar afholdt vi i DUI vores årlig brætspilsfestival som en online version. Det gik så godt, at vi nu har tilbudt at hjælpe klubberne med at skabe lignende aktivitet for deres medlemmer," lyder det fra DUI Egedal-formand Morten Lyager i en pressemeddelelse. Han er samtidig formand for klubbernes områdebestyrelse.

"Arrangementet bliver en miniversion af den før nævnte online brætspilsfestival, hvor børnene og pædagoger kan lære nye spil og konkurrere mod hinanden online. Målet er at inspirere klubbørnene til at spille mere brætspil online eller derhjemme med deres familie, " siger Morten Lyager.

DUI-Egedal efter brætspilfestivalen en masse sponsorgevinster tilovers:

"Dem bruger vi nu på denne aktivitet for klubbørn," konstaterer han.

Det vil dog være muligt at spille både for sjovt og om gevinsterne. Arrangementet løber af stablen fredag d. 19. marts kl. 14:30 til 17:30, og er for klubbørn i Egedal.

De første par timer fortælles regler og øves, den sidste time er der 2 turneringer, hvor der bl.a. spilles om gevinster.

"Tilmelding sker via DUI's tilmeldings portal duiegedal.nemtilmeld.dk. Vi har fået en masse frivillige til at tage tidligt fri den fredag, så vi er klar til at tage imod de mange klubbørn. Vi forventer at få meget travlt i de 3 timer, arrangementet står på, og vi glæder os meget til at se, hvordan det bliver modtaget," siger Morten Lyager i pressemeddelelsen.