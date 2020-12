Ølstykke-elever regnede på regnvand med ingeniørhjælp

"Eleverne oplever, hvordan de kan bruge matematik, og fysik til noget praktisk og meningsfuldt. F.eks. fandt de ud af, at hvis man sænker terrænet 10 cm på nogle af skolens stier, så kan skolen slippe for oversvømmelser. Det er jo en udregning, som kan gives direkte videre til de fagfolk, der skal stå for udbygningen af Søhøjskolen," forklarer Bo Brøndum Pedersen fra Bovak i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.