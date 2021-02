To borgeres nye beregninger af baggrunden for lukningen af Toftehøjskolen (billedet) får nu Egedal Kommune til at bede et eksternt konsulentfirma kulegrave tallene. Foto: Annemette Jensen

Økonomi i skolelukning skal kulegraves

Egedal - 14. februar 2021 kl. 09:28 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Et eksternt konsulentfirma skal nu kulegrave de beregninger, der lå til grund, da Egedal Byråd traf beslutning om at lukke Toftehøjskolen i Ølstykke i forbindelse med vedtagelsen af budgettet og den 10-årige investeringsplan.

Det oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse. Kulegravningen kommer efter, at to borgere har fået aktindsigt i de beregninger, der lå til grund for byrådets beslutning om at lukke Toftehøjskolen til sommerferien sidste år og flytte eleverne til Hampelandskolen, der blev omdøbt til Søhøjskolen.

Borgerne har foretaget deres egne beregninger, som tilsyneladende viser, at der er fejl i de oplysninger, byrådet har truffet beslutninger på baggrund af. Det skal derfor undersøges nærmere, oplyser kommunen.

Helt konkret skal det undersøges, om beregningerne af vedligeholdelsesefterslæbet på de enkelte skoler er udført korrekt, fremgår det.

»En beslutning om at lukke en skole træffes ikke på baggrund af en enkelt beregning, men sker ud fra en samlet vurdering af mange forskellige faktorer. Det kan eksempelvis være elevtal, afstand til skolerne og forskellige planforhold. Men beregningerne om vedligeholdelsesefterslæb har selvfølgelig også indgået i de politiske overvejelser.«, hedder det i pressemeddelelsen.

Ifølge den er det kommunaldirektør Christine Brochdorf, der sammen med borgmester Karsten Søndergaard (V) har taget en beslutning om, at hele sagen nu skal undersøges af eksterne konsulenter.

- En beslutning om at lukke skoler træffes selvfølgelig på baggrund af mange forskellige oplysninger. Men når det ser ud til, at der er fejl i dele af beregningsgrundlaget, skal vi selvfølgelig have det undersøgt til bunds. Det er afgørende, at byrådet kan stole på, at vores sagsfremstillinger er fuldt oplyste og hviler på et korrekt grundlag. Det er der nu sået tvivl om i forhold til denne beslutning tilbage fra 2018. Derfor går vi nu i gang med at undersøge sagen, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Formålet med at bede et eksternt konsulentfirma om at gennemgå beregningerne er at give byrådet et grundlag for at drøfte omstændighederne omkring beslutningen om lukning af Toftehøjskolen.

- Det er vigtigt, at vores familier kan være helt trygge omkring de planer, der er for udviklingen af skolerne i kommunen. Derfor er det nu min og administrationens opgave at sikre, at byrådet hurtigst muligt kan drøfte sagen ud fra et fuldstændigt oplyst grundlag, siger Christine Brochdorf.

Af pressemeddelelsen fremgår, at sagen vanskeliggøres af, at flere ledere og medarbejdere, som har arbejdet med projektet, ikke længere er ansat i kommunen.

»Netop derfor er det ekstra vigtigt, at de eksterne konsulenter får mulighed for at komme helt til bunds i sagen.«, fastslår pressemeddelelsen.