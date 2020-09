Minileder hos Stenlænderne Julie Theander blev overrasket med Nytænkningsprisen. Foto: Egedal Kommune

Nytænkningspris for Hjemmespejd

Egedal - 30. september 2020 kl. 11:48 Kontakt redaktionen

Minileder Julie Theander fra spejdergruppen Stenlænderne i Stenløse fik onsdag morgen overakt Årets Nytænkningspris af borgmester Karsten Søndergaard (V) og formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K).

I indstillingen fremhæver Stenlænderne, at Julie »får de skøreste, sjoveste, mest impulsive ideer af os alle sammen, og vi elsker hende for det«, og det er netop et eksempel på det, der gør, at hun har fået Nytænkningsprisen.

»Da Corona ramte Danmark, og alting lukkede ned, var Julie hurtig til at finde på noget nyt: Hjemmespejd! Allerede den 12. marts havde hun konceptet klar, som går ud på, at spejderne løser spejder- og samfundsrelaterede opgaver hjemmefra. Hjemmespejd har spredt sig til hele Danmark. Et af mærkerne blev solgt til spejdere i hele landet og overskuddet: 17.000 kroner blev doneret til Læger Uden Grænser.«, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen.

Nytænkningsprisen, der er bronzestatuetten "Balance" af Stiig Kalsing, skulle have været overrakt ved kommunens nye fest for frivilligheden i fredags, men da den måtte aflyses på grund af Corona, så fik Julie prisen, da borgmesteren og udvalgsformanden ringede på hendes dør med statuette, blomster og champagne. Julie selv ville ønske, at det var Hjemmespejd og ikke hende, der havde fået prisen. - Jeg tror på holdånden og ikke individet, og jeg har jo ikke gjort det alene. Der er et helt hold bag. Men ellers synes jeg, den er faldet det rigtige sted, for Hjemmespejd har gjort en forskel, siger minilederen, men selvfølgelig er hun glad for prisen. - Vi er stolte, for det er en anerkendelse af, hvad vi har opnået, men der er et hold bag, og blandt andet en 11-årig dreng har leveret rigtigt mange opgaver, siger hun.