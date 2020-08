Den 4 . maj slutter Ældre Sagen i Stenløse sæsonen med besøg af populære Tamra Rosanes, og til den tid håber formand Kirsten Pedersen, at Coronasituationen har forbedret sig så meget, at der kan lukkes flere tilhørere ind end, der kan nu. Foto: Allan Nørregaard

Nyt program med ret til Coroana-ændringer

- Vi lavede jo stort set aftaler i januar med mange af de optrædende, fortæller formand Kirsten Pedersen, men Coronakrisen betyder stadig, at ret til ændringer forbeholdes, og sæsonen kommer heller ikke til at forløbe helt, som den plejer.

Efter over fem måneders nedlukning på grund af Corona er Ældre Sagen i Stenløse klar til at tage hul på en ny sæson med aktiviteter i HEP-Huset på Carlsbergvej 4 i Stenløse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her