Se billedserie Borgmester Karsten Søndergaard (V) underskrev grundstensdokumentet. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Nyt plejecenter på vej: Grundsten lagt til hjemlig hygge i Hyrdevænget

Egedal - 28. september 2021 kl. 05:25 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Selv om plejehjem i dag er blevet til plejecenter, så skal Egedal Kommunes nye Plejecenter Hyrdevænget være et godt hjem for de 78 beboere, der kan flytte ind i foråret 2023.

Mandag var der officiel grundstensnedlæggelse til det nye plejecenter på hjørnet af Dam Holme og Bæksager i Egedal By og ordet hjemligt gik igen i flere taler.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) konstaterede i sin tale, at det nye plejecenter kommer til at ligge tæt på en kommende daginstitution i Egedal By, hvor der i forvejen er sundhedshus, plejecenter, rådhus og flere boliger på vej.

- Når Egedal By er fuldt udbygget vil vi have 3000 nye boliger, sagde borgmesteren, der også kom ind på, at kommunen er nomineret til Byplanprisen 2021 for den nye bydel.

- Vi har skabt mulighed for nye boligformer, så alle aldersgrupper og familietyper har mulighed for at bo i fremtidens forstad, sagde han.

Det nye plejcenter bliver særligt indrettet, så det imødekommer behovene hos borgere med demens.

- Vi har fokus på, at plejehjemmet både skal være hjemligt og hyggeligt for beboerne, og så skal det være et godt sted at arbejde, fastslog han.

Formanden for Ølstykke Almennyttige Boligselskab, ØAB, Poul Andreassen havde med glæde set, at kommunen er nomineret til Byplanprisen.

Han glædede sig over, at ØAB allerede har bygget to ejendomme i den nye Egedal By og nu er udpeget til at opføre Plejecenter Hyrdevænget oveni flere andre boliger rundt omkring i Egedal. Senest familieboliger og seniorbofællesskab i Stenløse i samarbejde med Entreprenørfirmaet Thomrnann A/S fra Roskilde, som han roste for at levere lejligheder i ekstraordinær god stand.

- Det er derfor en glæde, at samme entreprenørfirma medvirker ved opførelsen af Plejecenter Hyrdevænget, sagde Poul Andreassen, der sørgede for tre hurraer for byggeriet.

Formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) fortalte, at kommunen har hentet inspiration flere steder fra og et visionsprogram har sat rammerne for, at det nye plejecenter fremstår hjemligt, venligt og indbydende både inde og ude i en balance imellem beboernes og personalets behov.

- Vi arbejder med fire overordnede temaer: Fleksibilitet, forskellighed, genkendelighed og tryghed, fortalte han, og forklarede, at små boligklynger skal gøre hverdagen overskuelig for beboerne, der kommer til at bo i egen lejlighed som til sammen med fælles køkken-, spise- og opholdsfaciliteter giver en boligstørrelse på 68 kvadratmeter. Og det hele skal ikke være hvidt i hvidt.

- Farver spiller en væsentlig rolle som orienteringshjælp, sagde han.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (S) er også glad for, at Hyrdevænget bliver hjemligt med plads til at være privat alene eller sammen med pårørende, men samtidig med let adgang til fællesskabet.

De første beboere kommer fra Solkrogen og Engbo, så der bliver cirka 45 nye plejeboliger ekstra i Hyrdevænget, der lige som Engbo og Solkrogen vil tilbyde samtalegrupper for pårørende.

- Jeg er stolt af vores indsatser på demensområdet, og meget stolt af vores engagerede og vidende personale, sagde hun.

Dagens sidste taler var Carina Seifert, der er direktør for udvikling og strategisk samarbejde i DAB.

Hun glæder sig til samarbejdet med ikke bare ØAB og Egedal Kommune, men også med Arkitema, Ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen samt entreprenørerne Thormann A/S og Poul Seier Nielsen Entreprise. Da entreprisen har været tidligt i udbud har de haft indflydelse på udførelsesmetoderne, så de passer til deres virksomhjed.

- Jeg er sikker på, at vi meget snart kan indvie et byggeri i god kvalitet og med den helt rigtige fællesskabsånd, sagde hun.

Efter talerne blev grundstensdokumentet skrevet under og lagt i et metalrør sammen med dagens udgave af Frederiksborg Amts Avis, 38,50 kroner i dagens mønter samt et usb-stik med tegninger af projektet.

Det skal støbes ind i byggeriet til glæde for den eftertid, der en dag måtte finde det.

