Lydisolering er noget af det, der står på ønskelisten, så foredrag eller lignende i salen ikke forstyrres af, musikskoleelever, der øver sig på deres instrumenter. Foto: Annemette Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt liv i kulturhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt liv i kulturhuset

Egedal - 11. marts 2021 kl. 18:51 Af Afannemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Lydisolering, fornyet børnebibliotek, forskønnelse, styrkelse af multifunktionalitet, fleksible kontorfaciliteter og flere nye kommunale funktioner. Det er noget af det, der ifølge en foranalyse er i spil, når byrådsflertallets beslutning om at bruge seks millioner kroner på Stenløse Kulturhus over de næste to år skal udmøntes.

På det seneste møde i Kultur- og Erhvervsudvalget blev politikerne bedt om at frigive de tre millioner, der er afsat i 2021, og samtidig blev de præsenteret for et rammeoplæg til, hvordan pengene kan bruges.

Formålet med investeringen er at åbne huset op og forskønne de fysiske rammer, så det bliver attraktivt for brugerne og får dem til at se kulturhuset som et samlingssted.

Første skridt er at få ansat en vært/koordinator, som skal binde hus og aktiviteter sammen.

Derefter skal der arbejdes videre med ideerne fra foranalysen ved at inddrage brugerne i to workshops.

Den første skal afdække brugernes behov, ønsker og ideer til funktioner i huset, mens den næste skal prioritere løsningerne. For administrationen har påpeget, at der ikke bliver råd til det hele og bedt om mandat til at bruge pengene på baggrund af brugerproces og faglig vurdering.

Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) glæder sig til at se pengene blive brugt.

- Vi lægger rammen, og vi har også nogle gode ideer, men alle, der bruger huset, skal også være med til at finde ud af, hvordan vi bruger tre millioner i år og næste år, siger Charlotte Haagendrup.