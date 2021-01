Ejendomsudviklingsselskabet Generous Development beskriver bl.a. planen for Søagerskolegrunden med ordene ?Vi ønsker at skabe Smørumnedres nye attraktive grønne boligområde, - et boligområde, der skal flyde med kærlighed.? Heren visualisering af det centrale byrum med gymnastiksalen

Nyt kvarter skal få mennesker til at mødes

Et nyt boligområde med ca. 170 blandede boliger skal vokse op, hvor den gamle Søagerskole lå. Søagerhusene hedder projektet

Egedal - 09. januar 2021 kl. 08:44 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Masterplanen taler om "Et boligområde, der skal flyde med kærlighed".

Og det udtryk kan Ib Sørensen, medlem af kommunalbestyrelsen og formand for Planudvalget, godt lide.

"Det er godt, at man tænker værdier som medmenneskelighed, kærlighed og omsorg med fra begyndelsen. De nye generationer af planlæggere bygger efter menneskers behov. De tænker også mere på miljøet," siger han.

Han er også begejstret for, at forslaget til den nye bebyggelse, Søagerhusene, lægger op til at styrke beboernes fællesskab.

Alle livets faser repræsenteret

Planen lægges frem for Planudvalget på mandag, og de er udformet af ejendomsudviklingsselskabet Generous Development ApS og deres udviklingsteam. På mødet skal den godkendes, inden en lokalplanproces kan sættes i gang.

Ideen er at skabe et nyt kvarter i Smørumnedre, som inviterer den omliggende by ind og åbner for, at mennesker kan mødes og være sammen. De gør man blandt andet ved at lave mange sti-forbindelser ind og ud af området og ved at skabe zoner for et udendørs aftenliv, hvor folk har lyst til at mødes. Kvarteret skal folde sig ud omkring en nord/syd-vendt hovedgade, hvor bilerne underordner sig fodgængere og legende børn, så gadens liv bliver på fodgængernes præmisser.

Den gamle Søagerskoles gymnastikhal skal bevares og bruges som mødested, hvor der f.eks. kan være kontorhotel, gæsteværelser, café eller værksted. Herudover bliver der grønne byrum, der inviterer til bevægelse og aktivitet på tværs af alder og interesser.

Der bliver ca. 170 boliger, som er forskellige i størrelse og indretning. Byggeriet skal både appellere til unge børnefamilier og til mennesker midt i livet samt ældre - kort sagt til beboere i alle livets faser.

Endnu er det ikke afklaret, om boligerne bliver ejer, lejer eller andel, men der lægges i planen vægt på, at bebyggelsen skal være af arkitektonisk kvalitet og tage afsæt i lokalområdets nuværende byggede miljø.

Politikerne ønsker liv Ib Sørensen er blevet præsenteret for planen og er positiv over for dens bud på det kommende bykvarter.

"Den rammer fuldstændig den intention, som kommunen havde beskrevet i sit udbud. Byudviklingen af det område, hvor Søagerskolen lå i mange år, er ikke kun et spørgsmål om at få så mange boliger som muligt. Det skal appellere til det liv, vi gerne vil have. Det skal være medvirkende til, at mennesker kan skabe en hverdag med et fællesskab og med aktiviteter ude og inde," siger han.

Han synes også, at planen gør det muligt for mennesker at bo sammen i mange forskellige aldre.

"Det er blevet mere efterspurgt at bo sammen med andre. Tidligere har det været noget med en villa med en hæk omkring, og det er også fint, men mange vil gerne blive i området men flytte til noget, hvor man mødes og kommer hinanden ved."

Generous Development har løbende holdt møder og arrangementer om udviklingen af den gamle Søagerskole, hvor borgerne i lokalområdet er blevet inviteret til dialog. Hvis udviklingsplanen godkendes politisk, bliver næste skridt at udvikle en lokalplan for grunden, og herefter skal byggeretten til grunden i udbud.